Türkiye Gazetesi
Dünya Kupası'nda tarihi başarı: Paraguay, Almanya'yı penaltılarda eledi!
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta Almanya'yı seri penaltılarda 4-3 mağlup eden Paraguay, adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Özetle DinleDünya Kupası'nda tarihi başarı: Paraguay, Almanya'...
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Spor az önce
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, Almanya'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
- Müsabaka normal ve uzatma süresi 1-1 eşitlikle bitti.
- Paraguay, seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup etti.
- Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarda elendi.
- Paraguay, son 16 turunda Fransa - İsveç eşleşmesinin galibiyetiyle karşılaşacak.
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya ile Gustavo Alvaro'nun çalıştırdığı Paraguay, karşı karşıya geldi.
Boston Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal ve uzatma süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Seri penaltı atışları sonucunda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Paraguay, Almanya'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarda elendi.
Paraguay, son 16 turunda Fransa - İsveç eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.
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