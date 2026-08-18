Yolun sonu göründü! Şam’dan teyit: Entegrasyon sürüyor, fesih yakın

14 yıldır PKK/YPG’nin kontrol ettiği Ayn el-Arab’ın (Kobani) sorumlusu Mahmut Berhudan’ın gazetemiz aracılığıyla verdiği mesajlar geniş yankı buldu. Uzmanlar, YPG’nin mesajlarını değerlendirdi. Araştırmacı Sabri Akgönül “Terörsüz Türkiye, Suriye’deki Kürtlerin gerçekçi adımlar atmasına zemin hazırladı” dedi. Prof. Dr. Âdem Palabıyık “Devlet aklı ve sabrı kazandı” diye konuştu. Kürt kanaat önderi Orhan Miroğlu da “Türkiye’nin ‘Berlin Duvarı’ olan Kürt meselesi yıkılıyor” ifadesini kullandı.

Türkiye gazetesinin Ayn el-Arab (Kobani) haberi bütün dünyada büyük ilgi gördü. Arap medyasının “Suriye’de yeni dönemin ilanı” olarak gördüğü haberimizi, Rus ve Avrupa basınından birçok kuruluş “kritik adım” olarak nitelendirdi. YPG-SDG terör yapılanmasının feshi, silahlar ve entegrasyon konusunda kamuoyunun merak ettiği sorularımızı cevaplayan örgütün Kobani sorumlusu ve kurucusu Mahmut Berhudan’ın sözleri ulusal medyanın da gündemini belirledi. Röportaj ve yansımalarını değerlendiren uzmanlar, gelinen noktanın kritik olduğuna vurgu yaparak kesinlikle bu kazanımların heba edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

14 yıldır PKK’nın kontrol ettiği Halep’e bağlı Ayn el-Arab’da SDG’nin kurucusu Mahmut Berhudan ile yaptığımız röportaj gündemi belirledi.

Röportajı ve yansımalarını gazetemize değerlendiren araştırmacı Mehmet Sabri Akgönül şöyle konuştu:

Mahmut Berhudan’ın röportajı bize YPG’nin hem geçmişle bir muhasebe yaptığını hem de bölgenin dinamiklerini doğru bir şekilde değerlendirdiğini gösteriyor. Suriye merkezî hükûmetine ve ordusuna entegre olması, bölgenin siyasal ve coğrafi gerçekliğine uygundur. Üstelik bu entegrasyon, hâlâ bazı Kürt çevrelerinin söyleyegeldiği gibi ‘ortaklık’ veya ‘pay sahibi olmak’ değildir. Zira ‘pay sahibi olmak’ veya ‘ortaklık’ masanın karşı iki tarafında durmaktır; ayrı durmaktır. Vatandaşlık ise aynı çatının altında, aynı devletin içinde olmaktır. Kürtler Suriye’nin ortağı değil, Suriye’nin ta kendisidir. Eşit hakla, eşit sözle, her bakanlıkta aynı payla Suriye’nin bizzat kendisidir.

PKK’nın feshi ve Terörsüz Türkiye projesi, Suriye’deki Kürtlerin daha gerçekçi değerlendirmeler yapmasına ve adımlar atmasına imkân hazırladı. Berhudan’ın ‘Tek ordu, tek devlet, tek bir bayrak, ortak vatan çerçevesinde el ele yeni Suriye’yi inşa edeceğiz’ demesi bu gerçeğin bütün taraflarca kabulü anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım, uzun yıllardır ‘özerk yönetim’ ve ‘ademimerkeziyet’ üzerinden inşa edilen siyasi projeyi deyim yerindeyse ‘tek devlet, tek bayrak, tek ordu’ ekseninde tersyüz ediyor.

Berhudan’ın sözleri bazı Kürt milliyetçi ve seküler çevrelerde epey rahatsızlık uyandırdı. Özellikle ‘Kürtler öz itibarıyla Müslüman bir topluluktur ve İslam ümmeti çerçevesi hiçbir Kürt’ü rahatsız etmez’ şeklindeki ifadeleriyle, geleneksel PKK söyleminden keskin bir kopuşu temsil ediyor olması seküler Kürtçü cenahları tedirgin etti. Bu çevreler, bu röportajı ‘ihanet’ veya ‘yalan’ olarak nitelendirdiler. Oysa Berhudan, ayrılıkçı projenin iflas ettiğini kabul ederken, Kürtlerin Suriye devleti içinde eşit haklara sahip olması gerektiğini savunmuştur. Bu, bir teslimiyet değil, bölgenin istikrarı için gerekli ve ileri görüşlü bir siyasi duruştur.

Yolun sonu göründü! Şam’dan teyit: Entegrasyon sürüyor, fesih yakın

Ayrıca, Berhudan’ın röportajının Türk milliyetçi ve Türk İslamcı çevreler tarafından da yanlış bir şekilde algılandığını not etmek gerek. Bu kesimler, mezkûr röportajdaki ifadeleri sanki bir yenilgi imiş gibi, sanki bir nedamet imiş gibi lanse ettiler. Bu kesimler de tıpkı radikal Kürtçü-seküler kesimlerin düştüğü hataya düştü. Aceleci ve yanlış bir okuma olmanın da ötesinde, kibirli ve bölgesel barışı zedeleyen bir tavır bu.

Oysaki somut konjonktür ve bölgenin politik ve ekonomik dinamikleri ne Kürtlerin ezildiği bir yenilgi ne de Türk ırkçılarının gurur duyacağı bir zaferdir. Berhudan’ın söyledikleri, Suriye’nin geleceğinde Kürtlerin bulunmadığı bir senaryonun mümkün olmadığını, aynı zamanda ayrı bir devlet hayalinin de yer almadığını ortaya koymaktadır. Kürt-Türk kardeşliğine ve bölgesel barışa zarar veren, işte bu taraflı ve indirgemeci okumalardır. Bir taraf “teslim oldular” diyerek ötekileştirirken, diğer taraf ‘ihanet’ diyerek kendi tabanını tahkim etmeye çalışmaktadır. Ortak bir geleceğin inşası için gerçekçi adımlara çekme girişimidir bunlar.

ÂDEM PALABIYIK: DEVLET AKLI VE SABRI KAZANDI

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Âdem Palabıyık ise gazetemizin Kobani’ye girmesi ve oradaki gizem perdesini aralayarak yaptığı haberin çok özel bir yeri olduğunu kaydetti. Palabıyık şöyle konuştu:

“Kobani’den yansıyan son açıklamalar, YPG’nin feshi, silahlı kapasitenin tasfiyesi ve Suriye devletinin kurumsal yapısına entegrasyon tartışmaları bakımından son derece önemli. Bu gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinin Suriye boyutunun bölgesel güvenlik ve siyasal istikrar açısından stratejik bir önem taşıdığını göstermektedir. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, PKK’nın feshi ve silah bırakma sürecinin örgütün Suriye’deki uzantılarını da kapsaması gerektiğine ilişkin yaklaşımı, Kobani’den gelen mesajların siyasal ve stratejik önemini daha da artırmaktadır.

Bununla birlikte, örgütsel isim veya kurumsal yapı değişikliklerinin tek başına gerçek anlamda bir tasfiye olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Gerçek bir tasfiyenin temel göstergeleri; silahların teslim edilmesi, bağımsız komuta-kontrol mekanizmasının sona erdirilmesi ve silahlı unsurların Suriye devletinin güvenlik yapılanmasına denetlenebilir biçimde entegre edilmesidir. Bu bağlamda ABD’nin geçmiş dönemlerde YPG/SDG’ye sağladığı silah ve askerî kapasitenin akıbeti, sürecin en kritik güvenlik başlıklarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Yolun sonu göründü! Şam’dan teyit: Entegrasyon sürüyor, fesih yakın

Mahmut Berhudan’ın açıklamaları, geçmişte SDG Sözcüsü Talal Silo tarafından yapılan değerlendirmelerle birlikte ele alındığında örgütsel yapının kuruluşundan günümüze geçirdiği büyük dönüşümün de göstergesidir. Geçmiş dönem YPG-SDG açıklamaları ağırlıklı olarak SDG’nin kuruluş dinamikleri ve ABD desteği çerçevesinde şekillenirken, Berhudan’ın açıklamaları mevcut yapının feshi, silahların bırakılması ve devlet kurumlarına entegrasyonu gibi farklılıklar arz ediyor.

Yolun sonu göründü! Şam’dan teyit: Entegrasyon sürüyor, fesih yakın

Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ortaya koyduğu siyasal çerçeve ile Kobani’den verilen mesajların sahadaki somut, doğrulanabilir ve sürdürülebilir uygulamaları anlamak, görmek adına kıymetli. Sonuç olarak Kobani, yalnızca Suriye’deki gelişmelerin değil; aynı zamanda Terörsüz Türkiye perspektifinin sınır ötesi boyutunun uygulanabilirliğinin ve bölgesel karşılığının ölçülebileceği önemli bir stratejik test alanı niteliğindedir. Gelinen nokta itibarıyla da devlet aklı ve sabrı galip geldi demek pekâlâ mümkün.”

Orhan Miroğlu

ORHAN MİROĞLU: TÜRKİYE'NİN BERLİN DUVARI

Kürt kanaat önderi ve eski AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, PKK-YPG hattında olan bitenleri ve Kürt meselesini “Türkiye’nin Berlin Duvarı” olarak nitelendirdi. Miroğlu, her iki tarafta da bu duvarın altında kalanlar olduğunu kaydetti ve; “Erdoğan’ın istisnai liderliğiyle âdeta kangrene dönen mesele çözüm aşamasına geldi” dedi. Yaşanan savaşlar ve değişen düzlemin Kürt meselesini çözmeyi hayati kıldığını vurgulayan Orhan Miroğlu “Başta medya ve siyasilerimiz olmak üzere hepimizin dilimize dikkat etmesi gerekiyor. Yıllar önce ABD Başkanı Biden buraya geldi ve bizimle yaptığı özel görüşmede ‘Suriye’de ABD ulusal çıkarlarıyla Türkiye’nin menfaatleri örtüşmüyor. Bir ABD askerinin maliyeti 15 bin dolar ancak SDG-YPG savaşçısınınki 200 dolar’ demişti. Şimdi bu vesayet ortadan kalktı. Duvar yıkıldı ve yüz yüzeyiz. Türk-Kürt kardeşliği, ittifakı nizam kuran bir niteliğe sahipken ayrışarak sadece düşman sevindirdik. Seküler-Kemalizm Kürtleri dağa çıkardı ama Müslüman bir lider onları o dağdan indiriyor. Bu her yönüyle tarihî bir kırılmadır. Geride kalan kanlı dönemi unutmaya mecburuz. Resmî ideolojinin kalıntılarından arınmadan bu süreç selamete çıkamaz. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin misyonu da bu noktada çok özel bir yere sahip. Onları Türk-Müslüman kimliği ve bakış açısıyla bugünkü yönetim kadroları dağdan indiriyor. Olaya bölgenin ve ülkemizin geleceği açısından bakmak zorundayız. İstisnai liderler böyle zamanlarda ortaya çıkar. Türkiye’nin Berlin Duvarı Kürt meselesi üzerinden örüldü. Bahçeli’yle birlikte o duvarı yıktılar, şimdi o duvarın altında kalanların sabotajlarıyla karşı karşıyayız. Erdoğan bu millete ve hatta coğrafyaya örülen Berlin Duvarı’nı yıktı. Kürtlerin ne Batı ne de Rusya ile angajmanı ve yükümlülüğü kalmadı. Kendimize geliyoruz. Küresel ve bölgesel cereyanlara karşı birlikte olursak daha güçlü durabiliriz” ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den Öcalan çağrısı

Haberle İlgili Daha Fazlası