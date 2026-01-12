Terör tünelleri! YPG’nin Halep’teki gizli ağı ortaya çıktı
Halep’te YPG’den temizlenen Şeyh Maksud Mahallesi’nde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı ve yer altından hareket ettiği tünel şebekesi ortaya çıkarıldı.
Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor.
Terör örgütü YPG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu.
Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor.
Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi.
Terör örgütü YPG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
