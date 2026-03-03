Kaydet

İzmir’in Kemalpaşa Caddesi Otogar Kavşağı’nda, 35 T 7149 plakalı aracıyla seyir halindeki bir otobüsün önünü kesen ve araçtan inerek saldırgan tavırlar sergileyen 28 yaşındaki R.Y., emniyet güçlerince yakalandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerinden harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüye yeni trafik kanunu kapsamında toplam 182 bin 719 TL idari para cezası uyguladı. Şahsın ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

