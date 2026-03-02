Türkiye’de sinema salonları, 6-8 Mart’ta düzenlenecek “Filistin Film Günleri” için kapılarını açıyor. Oscar ödüllü ve aday üç film, Filistin’deki hikâyeleri beyaz perdeye taşıyacak.

Türkiye genelindeki sinema salonları kapılarını son yılların dikkat çeken Filistin filmleri için açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) iş birliğinde düzenlenen “Filistin Film Günleri”, 6-8 Mart tarihlerinde sinema salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Film günlerinde Oscar ödüllü ve Oscar’a aday üç yapım gösterilecek.

Bilet fiyatının 120 lira olarak tespit edildiği faaliyette Batı Şeria’da yaşayan Filistinli bir topluluğun yerlerinden edilmesini konu alan Oscar ödüllü “Gidecek Yer Yok”, altı yaşındaki Hind Rajab’ın çatışmalar sırasında yaptığı yardım çağrısını merkeze alan yapım Oscar adayı “Hind Rajab’ın Sesi” ve Filistinli bir ailenin üç nesil boyunca yaşadığı travmaları anlatan Oscar adayı “Senden Geriye Kalan” seyirciyle buluşacak.

