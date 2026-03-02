Novamer’den İzmir’e 1,3 milyar TL’lik yatırım: Servis kapasitesi 250 araca çıkacak
Otomotiv satışlarında peş peşe gelen rekorlar, Türkiye’de bayi ağlarını güçlendirmeye başladı. En dikkat çekici büyüme İzmir’den geldi.
Novamer Otomotiv, İzmir'de Citroen, Peugeot ve Opel markalarının temsilciliğini yürüttüğü işinde, toplam 1,3 milyar TL değerindeki yeni yatırımıyla kapasite, istihdam ve satış hedeflerini önemli ölçüde artıracağını duyurdu.
- Novamer Otomotiv, Citroen, Peugeot ve Opel markalarının İzmir temsilciliğini yürütüyor.
- Toplam yatırım tutarı 1,3 milyar TL olup, 368 milyon TL geçici tesis ve Nisan ayında başlayacak 900 milyon TL'lik yeni tesis içeriyor.
- Yeni tesisin 2028 yılının ortasında hizmete girmesi bekleniyor.
- Yatırım ile kapalı alan 30 bin metrekareye, günlük servis kapasitesi 150'den 250'nin üzerine, mevcut istihdam ise 140'tan 240 kişiye ulaşacak.
- Satış hedefi 5.000 yeni araç, ikinci el operasyonuyla birlikte toplam müşteri teması ise 6.000 adede yaklaşacak.
ALİ ÇELİK - Novamer Otomotiv, toplam tutarı 1,3 milyar TL’ye ulaşan yeni yatırımını açıklarken, Citroen, Peugeot ve Opel markalarının İzmir temsilciliğini yürüten şirketin Genel Müdürü Gürol Ergen, zor bir dönemde cesur bir karar aldıklarını dile getirerek şunları söyledi:
İlk aşamada 368 milyon TL’lik geçici tesisle hizmete başladık. Nisan ayında Bornova’da, Ankara yolu üzerinde 900 milyon TL’lik yeni yatırıma start vereceğiz. Bu sayede toplamda 30 bin metrekare kapalı alana ulaşacağız. Günlük servis verdiğimiz araç sayısı da 150 adetten 250’nin üzerine çıkacak. 2028 yılının ortasında hizmete girmesini beklediğimiz tesis sayesinde, 140 kişilik mevcut kadromuz da 240 kişiye ulaşacak. Satış tarafında hedefimiz ise 5.000 araca ulaşmak. İkinci el operasyonuyla birlikte toplam müşteri temasının 6.000 adede yaklaşacağını öngörüyoruz.