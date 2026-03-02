Otomotiv satışlarında peş peşe gelen rekorlar, Türkiye’de bayi ağlarını güçlendirmeye başladı. En dikkat çekici büyüme İzmir’den geldi.

ALİ ÇELİK - Novamer Otomotiv, toplam tutarı 1,3 milyar TL’ye ulaşan yeni yatırımını açıklarken, Citroen, Peugeot ve Opel markalarının İzmir temsilciliğini yürüten şirketin Genel Müdürü Gürol Ergen, zor bir dönemde cesur bir karar aldıklarını dile getirerek şunları söyledi:

İlk aşamada 368 milyon TL’lik geçici tesisle hizmete başladık. Nisan ayında Bornova’da, Ankara yolu üzerinde 900 milyon TL’lik yeni yatırıma start vereceğiz. Bu sayede toplamda 30 bin metrekare kapalı alana ulaşacağız. Günlük servis verdiğimiz araç sayısı da 150 adetten 250’nin üzerine çıkacak. 2028 yılının ortasında hizmete girmesini beklediğimiz tesis sayesinde, 140 kişilik mevcut kadromuz da 240 kişiye ulaşacak. Satış tarafında hedefimiz ise 5.000 araca ulaşmak. İkinci el operasyonuyla birlikte toplam müşteri temasının 6.000 adede yaklaşacağını öngörüyoruz.

Haberle İlgili Daha Fazlası