Türkiye'nin turizm merkezi Abant'ta görsel şölen: Kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu
Türkiye'nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Çam ormanları ve yürüyüş yollarının karla kaplandığı bölgede bu eşsiz manzaraya tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistler milli parka akın etti.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve dört mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Milli parkta kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken, göl çevresindeki çam ormanları ve yürüyüş yolları beyaz örtüyle kaplandı.
TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikasını görmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist, göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çektirdi.
