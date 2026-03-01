Saldırgan sürücülere soğuk duş! Yol verme kavgasına rekor ceza yağdı
Ataşehir’de yol verme nedeniyle çıkan sopalı, yumruklu, tekmeli kavgada 3 sürücüye 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı. Kavgaya karışanların sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
- Ataşehir'de dar sokakta yol verme nedeniyle çıkan sürücü kavgasında iki kişi yaralandı.
- Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve polis ekipleri inceleme başlattı.
- Şüphelilerden İ.A. (46) sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
- Üç şüpheliye, sürücü belgesiz araç kullanma ve trafikte saldırı gibi maddelerden toplam 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı.
- Kavgaya karışanların sürücü belgeleri ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edilirken, İ.A. "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
İstanbul Ataşehir’de önceki gün İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde sürücüler birbirine girdi. Mahalle içerisindeki dar sokakta karşı karşıya gelen 2 sürücü, yol verme nedeniyle tartıştı.
KAVGA ANI KAMERADA
Tartışma sonrasında araçlarından inen sürücüler tekme yumruk attı, sopalarla birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tarafların güçlükle ayrıldığı kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan Y.Y. ve A.Y.'nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya ilişkin inceleme başlatırken, kavganın detayları da belli oldu.
SOPALARLA SALDIRDILAR
Yapılan kontrolde, A.Y. (70), Y.Y. (49) ve Y.E.Y. (20) isimli şahısların araçlarını park ettikleri sırada arkalarındaki araçta bulunan şahıslarla tartıştıkları, ardından araçtan inen 3 şahsın ellerindeki sopalarla saldırdığı tespit edildi.
1 MİLYON 164 BİN 462 TL’LİK CEZA
Sopalı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden İ.A. (46) yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüpheli hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; "Sürücü belgesiz araç kullanmak", "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "Saygısızca araç kullanmak" ve "Yasak yerlerde duraklamak" gibi maddelerinden toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı.
60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Öte yandan kavgaya karışanların sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüphelilerden A.Y., Y.Y. ve Y.E.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. isimli şahıs ise "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.