Bursaspor eski günlerdeki gibi: 70 golle Türkiye'de birinci
Bursaspor bu sezon Türkiye profesyonel futbol liglerinde 70 gole ulaşarak en çok gol atan takım konumuna yükseldi, şampiyonluk yarışında hücum gücünü avantaj haline getirdi.
- Bursaspor, Süper Lig'den 3. Lig'e kadar tüm profesyonel liglerde en golcü takım unvanını aldı.
- Yeşil-beyazlılar, bu sezon gösterdiği hücum performansıyla toplam 70 gole ulaştı.
- Diğer liglerdeki en golcüler: Süper Lig'de Galatasaray (58 gol), 1. Lig'de Esenler Erokspor (67 gol), 2. Lig'de Batman Petrol Spor (55 gol).
Bu sezon gösterdiği hücum performansıyla öne çıkan Bursaspor, Türkiye profesyonel futbol ligleri genelinde 70 gole ulaşarak en çok gol atan takım oldu. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dahil tüm liglerde gol sayısında zirvede yer alıyor.
EN GOLCÜ PROFESYONEL TAKIM
Bursaspor’un 70 gollük üretimi, rakip savunmalara karşı sürekli baskı kuran hücum anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeşil-beyazlılar sadece kendi liginde değil, aynı zamanda profesyonel liglerin tamamında rakiplerinin önünde yer alarak hücumda istikrarını korudu.
Türkiye profesyonel liglerinde gol sayıları şu şekilde gerçekleşti:
"Süper Lig’de Galatasaray, 58 gol. 1. Lig’de Esenler Erokspor, 67 gol. 2. Lig Beyaz Grup’ta Batman Petrol Spor, 55 gol."