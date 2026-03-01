Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'pazartesi günü borsanın işlemlere kapatılacağına' yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, söz konusu paylaşımlarla ilgili yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ve İran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu'da beklenen savaş başladı. İran'ın dini lideri Hamaney ve üst düzey yetkililer saldırılarda hayatını kaybederken, ABD'nin de Orta Doğu'da farklı ülkelerde bulunan üsleri bombalandı. Yaşanan gerilim piyasaları da etkilerken, Borsa İstanbul'un pazartesi günü kapatılacağı iddia edilmişti.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. İddiaları yalanlayan DMM, söz konusu paylaşımlar hakkında yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

DMMden Borsa İstanbul pazartesi kapatılacak iddialarına yalanlama

DMM'den yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır.

Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

