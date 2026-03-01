Esenyurt'ta özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sibel Yiyin’in babası “10 gün içerisinde daha ilk ameliyatta verdikleri narkoz vücuttan atılmadan tekrar verdikleri narkoz sonucunda kızım vefat ediyor. Biz bunun kanaatindeyiz” dedi. Yiyin’in komşusu ise hastane yetkililerinin “Biz ne yapacağız bu iş başımıza kalacak” dediğini öne sürdü.

42 yaşındaki Sibel Yiyin, Esenyurt’ta 27 Şubat Cuma günü özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı oldu. Ameliyat sonrasında rahatsızlanan Yiyin, hayatını kaybetti. Yiyin için Beylikdüzü Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sibel Yiyin, Güzelce Yeni Mezarlığı’na defnedilirken, komşusu Seda Çırak dikkat çeken iddialarda bulundu. Çırak, Yiyin'in ailesine ulaşmaya çalışan hastane yetkililerinin oturdukları siteye geldiğini ve kendi aralarında, "Biz ne yapacağız bu iş başımıza kalacak" dediklerini öne sürdü.

Hayatını kaybeden Sibel Yiyin

“ÇOK TEDİRGİNLERDİ”

Çırak, şunları anlattı:

İftar sonrasında saat 20.00 sıralarında iki bey gelmiş, bir arkadaşımız yanımıza gelerek, 'Sibel hanımı soruyorlar. Hastanedeymiş yakını var mı diye soruyorlar' dedi. İki tedirgin beyefendi geldi. Sibel hanımın yakınlarını arıyorlardı. Biz de kendilerine polise gitmelerini söyledik. 'Neden buraya gelip arıyorsunuz' dedik. Çok tedirginlerdi. Telefon numaraları yokmuş. Sibel hanımın telefonu da kapalıymış, bize 'şifresini bilmiyoruz' dediler.

13 günde 2 ameliyat olmuştu! Ölümlü estetik faciasında korkunç iddia

“BU İŞ BAŞIMIZA KALACAK DEDİLER”

Ameliyat öncesinde Sibel Yiyin’in ailesinin irtibat bilgilerinin alınmadığını belirten komşu 'Biz ne yapacağız bu iş başımıza kalacak' dediler. Sonra bir saat sonra aradım aileden iki kişinin geldiğini söylediler. Ardından 10 dakika sonra da vefat haberini aldık" dedi.

“KALP KRİZİ GEÇİRDİ”

Acılı baba Murat Yiyin ise “Doktor bize, 'Sibel hanımın ameliyatı başarılı geçti. Ameliyattan çıktıktan sonra servise aldık. Ardından servise aldık ama birden fenalaştı. Solunum yetmezliği çekmeye başladı biz yoğun bakıma aldık ancak kalp krizi geçirdi. Hayata döndüremedik' dedi” diye konuştu.

13 GÜN İÇERİSİNDE 2 AMELİYAT

Baba Yiyin, şu sözlerle tepki gösterdi:

Bir estetik ameliyatta nasıl vefat eder insan? Birinci ameliyatın bilgileriyle ikinci ameliyatı yapıyorlar. 10 gün içerisinde daha ilk ameliyatta verdikleri narkoz vücuttan atılmadan tekrar verdikleri narkoz sonucunda kızım vefat ediyor. Biz bunun kanaatindeyiz.

Yiyin'in 13 gün önce yine aynı hastanede karın gerdirme ameliyatı olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Ailesinin iddiasına göre 15 Şubat'ta operasyonu gerçekleştirilen Yiyin, 18 Şubat'ta da taburcu olmuştu.

