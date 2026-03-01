Ramazan ayının ilerlemesiyle birlikte gözler bayram takvimine çevrildi. 2026 yılı için Ramazan Bayramı’nın hangi tarihte başlayacağı, orucun ne zaman sona ereceği ve resmi tatil süresinin kaç gün olacağı araştırılıyor.

2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı’nın tarihleri netleşti. Ramazan’ın son günlerine yaklaşılırken vatandaşlar hem bayram hazırlıklarını planlıyor hem de tatil süresine ilişkin detayları öğrenmek istiyor.

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte “Bayrama kaç gün kaldı?” sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Mevcut takvime göre Ramazan Bayramı’na bugün itibarıyla 18 gün bulunuyor. Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından idrak edilecek bayram için geri sayım devam ediyor.

Bayrama kaç gün kaldı, oruç ne zaman bitiyor? 2026 Ramazan Bayramı tarihleri

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılında Ramazan ayının son orucu 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak. Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından 20 Mart Cuma günü bayramın birinci günü başlayacak. Böylece 29 gün süren Ramazan ayı sona ermiş olacak ve Müslümanlar bayram namazıyla birlikte bayram sevincini yaşayacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Dini günler takvimine göre 2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde:

20 Mart 2026 Cuma - Bayramın 1. günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar - Bayramın 3. günü

