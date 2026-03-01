İran’ın İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş’te bir binaya isabet etti. Saldırıda 8 İsrailli hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İrandan İsrailin Beyt Şemeş kentine saldırı: 8 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.

