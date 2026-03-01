Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını ve takımın başında olamayacağını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını açıkladı.

MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

