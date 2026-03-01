ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırılar sonrası Avrupa ülkelerinin yumuşak ve mesafeli tepkisi, sosyal medyada alay konusu oldu. AB liderlerinin hafta sonu gelişmeleri izleyip değerlendirmeyi 2 Mart’a bırakması eleştirilerin odağına oturdu.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların ardından, Avrupa ülkelerinden gelen tepkiler sosyal medyada 'yumuşak ve mesafeli' olarak nitelendirildi. Açıklamalar, sosyal medyada kullanıcıları tarafından eleştirildi ve alay konusu oldu.

2 MART SEÇİMİ TEPKİ KONUSU

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun boş fotoğrafları, AB bayrağının ortasına “derin endişeli” notu düşülmesi ve Avrupalı liderlerin hafta sonunu izleyerek 2 Mart’a değerlendirmeyi bırakması, dikkat çeken paylaşımlarla sosyal medyada yayıldı.

Örnek paylaşımlarda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un güneş gözlüklü fotoğrafı ile “Bir grup berbat ülke birbirine ateş açıyor diye hafta sonumuzu neden mahvedelim ki?” yorumu öne çıktı.

Bir diğer paylaşımda, kahve içen bir kişinin fotoğrafı altında “Avrupalılar hafta sonunun tadını çıkarıyor ve Amerikan-İran savaşıyla ilgili gelişmeleri (2 Mart) pazartesiye erteliyor” notu kullanıldı.

Avrupalıların hafta sonu gelişmeleri izleyip 2 Mart’ta durumu değerlendirmesi, müzik eşliğinde dans eden kişilerin fotoğrafının paylaşılıp “iş-yaşam dengesini koruyorlar” yorumu yapılmasıyla da eleştirildi.

Başka bir kullanıcı da "Avrupalılar: E-postanız için teşekkürler. Yıllık kayak tatilim için 7 Nisan'a kadar ofis dışındayım" mesajını paylaştı.

AVRUPA'NIN RESMİ AÇIKLAMALARI

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bugün Brüksel saatiyle 17.00’de AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını çevrim içi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu kararın sosyal medyadaki eleştirilerin ardından alınmış olabileceği değerlendirilirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 2 Mart’ta özel güvenlik toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Kallas, “Orta Doğu’daki son gelişmeler tehlikeli” diyerek önceliklerinin sivillerin korunması ve AB vatandaşlarının tahliyelerinin kolaylaştırılması olduğunu ifade etti. Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da itidal çağrısında bulundu.

Avrupa ülkelerinden İsviçre, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İrlanda hükümetleri de tırmanmadan kaçınılması çağrısı yaptı ve gelişmeleri “derin endişeyle” izlediklerini açıkladı.

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington arasındaki müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri operasyon başlattı. İran ise misilleme kapsamında, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedefleri vurdu.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

