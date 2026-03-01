İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in ortak hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından bölgede çatışmalar şiddetlendi. İran’a yönelik saldırılar sürerken, İran'ın misilleme saldırıları da devam ediyor. Tahran, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini vurduğunu iddia ederken, CENTCOM ise Umman'da bir İran korvetini batırdığını öne sürdü. Öte yandan Pentagon 3 ABD askerinin öldüğünü teyit ederken, İsrail, Tahran'a yönelik yeni bir saldırı başlattı. İşte savaş hattından son dakika tüm gelişmeler...

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in ortak düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik geniş çaplı saldırıları sürdürürken, İran’ın misilleme saldırıları devam ediyor. Hamaney’in ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edilirken, IRNA Haber Ajansı, liderlik görevini cumhurbaşkanı, yargı erki başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir üyenin yer aldığı konseyin geçici olarak devralacağını duyurdu.

İşte savaş hattından tüm gelişmeler;

TAHRAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda patlamalar meydana geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran’a yeni saldırı başlattığını duyurdu.

Waweya, “Tahran’ın kalbine yeni bir saldırı dalgası başladı.” ifadesini kullanırken “tehditleri engelleme çabalarının” da devam ettiğini ileri sürdü.

3 ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 3 ABD askerinin öldüğünü, 5 askerin ağır yaralandığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'li 3 askerin öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı belirtilerek, çok sayıda askerin hafif yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik "operasyonunun sürdüğü" vurgulanarak, durumun değişkenliğinden ötürü ölen askerlerin kimlik bilgilerinin henüz paylaşılmayacağı kaydedildi.

ABD: İRAN KORVETİNİ BATIRDIK

ABD ordusu, İran'a ait Jamaran sınıfı bir korvetin bu ülkeye saldırıların başlangıcında hedef alındığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), tarafından yapılan açıklamada, İran'a ait bir deniz aracının hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi

Açıklamada, İran'a ait bir Jamaran sınıfı korvetin, İran'a saldırıların başlangıcında ABD güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Geminin Umman Körfezi'nde İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'nda batmakta olduğu aktarıldı.

BAE: İRAN'DAN GÖNDERİLEN 2 İHA FRANSIZ ASKERİ ÜSSÜNE İSABET ETTİ

irleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gönderilen insansız hava araçlarının (İHA), başkent Abu Dabi'deki Fransız askeri üssüne isabet ettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'deki es-Selam Deniz Üssü'ndeki bir depoya İran'dan gönderilen 2 İHA'nın isabet ettiği aktarıldı.

İsabet sonucu depodaki iki konteynerde yangın çıktığı, ekiplerin duruma müdahale ettiği ve can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

USS ABRAHAM LİNCOLN GEMİSİNE SALDIRI İDDİASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisine 4 balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 7. duyurusu yayımlandı.

Açıklamada, "Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran-ABD gerili sonrasında Abraham Lincoln Uçak Gemisi taarruz grubu, Umman denizinde konuşlanmıştı.

⁠ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

