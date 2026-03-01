ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni lider kadrosunun temas kurmak istediğini belirterek "Konuşmak istiyorlar, ben de kabul ettim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada 48 İranlı yetkilinin tek seferde etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"İran iki hafta içinde nükleer silaha sahip olabilirdi" diyen Trump İran operasyonlarına ilişkin "her şey hızla ilerliyor" dedi.

Savaşın ortasında Trump'tan sürpriz açıklama! "İranlı liderlerle görüşeceğim"

"HİÇBİR ŞEY HAKKINDA ENDİŞELENMİYORUM"

Hürmüz Boğazı ve petrol piyasalarındaki dalgalanmalara ilişkin soruya da cevap veren Trump, "Hiçbir şey hakkında endişelenmiyorum ve her şey iyi gidiyor. Sadece doğru olanı yapıyorum. Sonunda, işe yarıyor." diye konuştu.

Trump, İran’ın nükleer programına yönelik saldırıların gerekçesine ilişkin ise şunları dedi:

"Eğer nükleer programlarına saldırmasaydık, İran iki hafta içinde nükleer silahlara sahip olacaktı."

"ÖNDE GİDİYORUZ"

İran ile ABD-İsrail hattında savaş ikinci gününde tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump Fox News’in ardından CNBC’ye de röportaj verdi.

CNBC’den Joe Kernen’e yaptığı açıklamada Trump, İran’daki operasyonların "çok iyi ilerlediğini ve planın önünde olduğunu" aktardı.

"Bu çok şiddetli bir rejim, tarihin en şiddetli rejimlerinden biri. Biz sadece kendimiz için değil, tüm dünya için görevimizi yapıyoruz. Her şey planlanandan önce ilerliyor" yorumunda bulundu

"KONUŞMAK İSTİYORLAR, KABUL ETTİM"

Öte yandan The Atlantic’e konuşan Trump, İran’ın yeni lider kadrosunun kendisiyle temasa geçmek istediğini belirterek, "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım" dedi.

Trump, görüşmenin bugün ya da yarın yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise, "Bunu size söyleyemem" cevabını verdi.

"MÜZAKERE ETTİĞİMİZ BAZI İNSANLAR ÖLDÜ"

Trump, son haftalarda müzakerelere katılan bazı İranlı isimlerin artık hayatta olmadığını söyledi. "Müzakere ettiğimiz bazı insanlar öldü. Bu büyük bir darbe oldu" diye konuştu

"İRAN HALKI AYAĞA KALKMALI"

Trump, İran halkına çağrıda bulunarak mevcut yönetime karşı harekete geçmelerini istedi. “Artık size istediğinizi veren bir başkanınız var. Şimdi kaderinizin kontrolünü ele geçirme zamanı” dedi.

Muhtemel bir halk ayaklanması durumunda ABD’nin bombardıman kampanyasını uzatıp uzatmayacağı sorusuna net cevap vermedi. "Olay gerçekleştiğinde durumu incelemem gerekir" açıklamasında bulundu.

Trump, İran’a yönelik saldırının petrol fiyatlarını bazı analistlerin öngördüğü kadar yükseltmeyeceğini ileri sürerek, "İşler ters gitseydi petrol fiyatlarında büyük artış olurdu" dedi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde ise, "Şu anda tarihteki en güçlü ekonomiye sahibiz" ifadesini kullandı.

