Sakarya’nın Hendek ilçesinden geçen Uludere Çayı’nda toplu balık ölümleri meydana geldi. Çaydaki balıkların su yüzeyine çıktıktan kısa süre sonra hareketsiz kalarak telef olduğu anlar kameralara yansırken, ihbar üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan ve telef olan balıklardan aldığı numunelerle ilgili inceleme başlatıldı.

