Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yıllardır kesintisiz ulaşım sağlayan 250 numaralı hat yarın son seferine çıkacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, yeni taşımacılık ihalesi sonucunda, İzmit-Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahındaki yolcu taşıma hakkının farklı bir işletmeye devredildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından mevcut sözleşme süreci sona erdi ve büyükşehir hattın kapanacağını duyurdu. Hat 250, özellikle havayolu yolcuları için Kocaeli’den İstanbul’a doğrudan ve konforlu ulaşım sağlayan önemli toplu taşıma alternatifi olarak öne çıkıyordu.

SON SEFER 28 ŞUBAT GECESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Hat 250, cumartesi günü saat 23.59’da son seferini gerçekleştirerek hizmetini tamamlayacak.

Yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına seyahat planlarını belirtilen tarih ve saate göre yapmaları gerektiğini vurguladı.

