Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi’ndeki Lech Poznań eşleşmesiyle ilgili dikkat çeken bir talepte bulundu. Turan'ın "Türkiye" sözleri kısa sürede gündem oldu.

Ukrayna Premier Ligi’nde zirvede yer alan Shakhtar Donetsk, sahasında Vres-Rivne karşısında kritik bir galibiyete imza attı. Mücadele boyunca rakibine üstünlük kurmaya çalışan Donetsk ekibi, aradığı golü maçın son bölümünde buldu.

Karşılaşmanın tek golü 81'inci dakikada geldi. Shakhtar’da V. Bondar, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla puanını artıran Shakhtar Donetsk liderliğini sürdürdü.

ARDA TURAN’DAN SÜRPRİZ TALEP

Öte yandan Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Polonya temsilcisi Lech Poznań ile eşleşti.

39 yaşındaki teknik adam, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada rövanş maçına dair dikkat çeken bir istekte bulundu. Arda Turan, “UEFA Konferans Ligi’nde Lech Poznan’a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye’de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir” ifadelerini kullandı.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile ilk maçını 12 Mart Perşembe akşamı oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 10 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası