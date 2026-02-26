Türkiye Gazetesi
Samsunspor'un son 16'da muhtemel rakipleri belli oldu! Arda Turan detayı...
UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Shkendija'yı 1-0, rövanşta da Kuzey Makedonya ekibini 4-0 yenerek son 16'ya yükselen Samsunspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenerek tur atladı.
VALLECANO YA DA SHAKHTAR
UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran Samsunspor'un muhtemel rakipleri İspanyol ekibi Rayo Vallecano ve Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk oldu.
KURA ÇEKİMİ YARIN
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada son 16 turunun yanı sıra muhtemel çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.
Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
