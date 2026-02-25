Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonuna bir değerli ürün daha kattı. Hollanda’daki Het Van Osch Museum’un buhar ve gaz motorları koleksiyonu artık Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenecek.

İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi, endüstri tarihinin dünyadaki nadir örneklerini koleksiyonuna kattı. Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine adanan müzeye, Hollanda’daki Het Van Osch Museum’un buhar ve gaz motorları koleksiyonu dâhil oldu.

Nadir nesneler Rahmi Koç Müzesi’ne dâhil oldu

ENVANTERİ, DAHA DA GENİŞLEDİ

Sanayi tarihine yeni bir bakış açısı getirecek olan koleksiyonunun tamamı Hollanda’dan getirilerek ‘Tersane Binası’nda ziyarete açıldı. Böylece 15 binin üzerinde nesneden meydana gelen Rahmi M. Koç Müzesi’nin envanteri, daha da genişledi.

1840’DAN 1970’LERE UZANAN MODELLER

1840’lardan 1970’lere uzanan farklı devirlere ait modellerden oluşan bu yeni koleksiyonda; üç genleşmeli gemi makinelerinden yatay ve dikey buhar motorlarına, erken dönem içten yanmalı motor örneklerinden “Vur-kaç tipi” gaz motorlarına kadar geniş bir yelpazeden nesneler yer alıyor. Étienne Lenoir tarafından 1860 yılı civarında geliştirilen ilk ticari içten yanmalı motor olarak tanınan döner valfli “Lenoir” gaz motoru modeli koleksiyonun göze çarpan parçaları arasında.

