UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, son 16 turu play-off rövanşında deplasmanda Juventus’a konuk olacak. Kritik maç öncesi Juventus Teknik Direktörü Spalletti’den taraftara çağrı ve Kenan Yıldız açıklaması geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu play-off rövanş heyecanı yaşanacak. İtalyan devi Juventus, sahasında temsilcimiz Galatasaray’ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Luciano Spalletti, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Spalletti, “Bu maçta taraftarlarımızın yüreğine ihtiyacımız var. Onlar yanımızda olduğunda kendimizi çok daha güçlü hissediyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz ve zor bir karşılaşma olacak” ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Serie A’da oynanan Como maçında sakatlık yaşayan milli futbolcu Kenan Yıldız’ın durumu merak konusuydu. Spalletti, genç oyuncunun son durumuyla ilgili şunları söyledi:

“Kenan çok genç olmasına rağmen lider rolünü üstleniyor. Antrenmanlarda zor olanı kolay gösteriyor. Kulüpte kalmak istemesi bizim için önemli bir mesajdı. Bu zorlu maçta oynamak istiyor. Antrenmanlara yarı seviyede katıldı ama ‘Hazırım’ dedi.”

“İLK GOL HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR”

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray karşılaşmasının dinamik bir mücadele olacağını belirten Spalletti, taktik planlarına da değindi. “Sahaya sadece 1 gol atmayı düşünerek çıkmalıyız” diyen deneyimli isim, “İlk gol senaryoyu ve enerjiyi tamamen değiştirebilir. Önceliğimiz o golü bulmak, sonra devamını getirmek” ifadelerini kullandı.

KOSTİC’E ÖZEL PARANTEZ

Sırp futbolcu Filip Kostic hakkında da konuşan Spalletti, oyuncusuna daha fazla sorumluluk verebileceğinin sinyalini verdi.

Spalletti, “Kostic’e şimdiye kadar çok fazla şans vermediğimi biliyorum. Ama o tam bir profesyonel. Sol ayağını çok iyi kullanıyor ve çift ayaklı oluşu bizim için avantaj. Bu zor dönemde ondan daha fazlasını bekleyebilirim.” dedi.

