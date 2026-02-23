UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında İtalya'da oynanacak Juventus-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında İtalya'da Juventus'la karşılaşacağı mücadelenin hakemi belli oldu.

Joao Pinheiro

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Portekiz'den Joao Gonçalves ise müsabakanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Kwiatkowski olacak.

