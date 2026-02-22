La Liga’da liderlik yarışını zora sokan Real Madrid’de, Osasuna mağlubiyeti sonrası Arda Güler tartışmaların odağına yerleşti. İspanyol basını, Xabi Alonso’nun sezon sonunda Liverpool’un başına geçmesi halinde milli yıldızı 90 milyon euro bütçeyle kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

La Liga’da devi Real Madrid, geçtiğimiz hafta devraldığı liderlik koltuğunu yeniden kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Deplasmanda Osasuna’ya mağlup olan eflatun-beyazlı ekip, Barcelona’nın Levante UD’yi mağlup etmesi halinde ikinci sıraya gerileyecek.

Osasuna karşılaşmasının ardından Real Madrid forması giyen Arda Güler en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Özellikle Dani Ceballos’un pas hatası sonrası yenilen golün ardından bazı taraftarlar, Arda Güler’in teknik kapasitesine dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Karşılaşmaya hücum üçlüsünün sağ kanadında başlayan Arda Güler’in bazı pozisyonlarda fiziksel olarak rakiplerine karşı zorlandığı yönünde eleştiriler de yapıldı. Milli oyuncunun fiziksel yeterliliği bazı taraftarlar tarafından tartışma konusu oldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler

ALONSO'NUN TEK ŞARTI ARDA GÜLER

Bu gelişmelerin ardından Arda Güler hakkında transfer iddiaları gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan Fichajes’in haberine göre, sezon başında Real Madrid’in başına geçen Xabi Alonso’nun sezon sonunda Liverpool ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

Haberde, lig yarışından uzak kalan Liverpool’un sezon sonunda Arne Slot yerine Xabi Alonso’yu göreve getirmek istediği aktarıldı. Xabi Alonso’nun, Liverpool kadrosunun yapısına uygun olduğunu yönetime ilettiği ve özellikle eski oyuncusu Florian Wirtz’in takımda bulunmasından memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Ayrıca haberde, Xabi Alonso’nun Liverpool yönetiminden Arda Güler’in transfer edilmesini talep ettiği ve yönetimin de sezon sonunda transfer için 90 milyon euro bütçe ayırdığı öne sürüldü.

Xabi Alonso, Liverpool'a gitmesi halinden yönetimden Arda Güler'i istiyor

ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 38 resmi maçta görev alan 20 yaşındaki Arda Güler, 3 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncunun piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

