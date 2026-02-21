Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümüne ait sahneler, Doktor Kenan karakterinin geçirdiği ağır kazanın ardından diziden ayrılıp ayrılmayacağı gündeme geldi. 206. bölüm fragmanında yer alan gelişmeler sonrası "Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan ölüyor mu, Serkan Kuru diziden ayrılıyor mu?" konuları araştırılıyor.

Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı Gönül Dağı, 206. bölüm öncesi yayınlanan çarpıcı fragmanıyla izleyiciyi büyük bir belirsizliğin içine sürükledi. Yaşanan kazanın ardından ağır yaralanan Doktor Kenan'ın durumu merak ediliyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE DOKTOR KENAN ÖLÜYOR MU?

Doktor Kenan, kuzeni Sinan’ı tefecilerin elinden kurtarmaya çalıştığı sırada trafik kazası geçirerek ağır yaralanıyor. Kazayı Sinan hafif sıyrıklarla atlatırken Kenan’ın durumunun kritik olması, başta ailesi olmak üzere kasabada büyük bir endişeye neden oluyor. Hastaneye kaldırılan Kenan’ın ameliyata alınmasıyla birlikte Veysel, annesi Döndü, teyzesi Ayşe ve yakınları hastane koridorunda umutlu bir bekleyişe giriyor.

Kasabada birçok kişinin hayatına dokunan ve hastalara şifa dağıtan bir doktor olarak öne çıkan Kenan’ın sağlık durumu ve dizideki akıbetine ilişkin gelişmeler 206. bölümle birlikte netleşecek.

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan ölüyor mu, Serkan Kuru diziden ayrılıyor mu? Gözler 206. bölümde!

SERKAN KURU GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karakterini oynayan Serkan Kuru’nun diziden ayrıldığına dair yapım ekibinden ya da oyuncudan yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle karakterin hikâyesinin sona erip ermediği yeni bölümün ardından belli olacak.

Dizinin önceki bölümlerinde de benzer şekilde karakterlerin kritik süreçlerden geçtiği ve hikayenin ilerleyen bölümlerde farklı yönlere evrildiği biliniyor.

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan ölüyor mu, Serkan Kuru diziden ayrılıyor mu? Gözler 206. bölümde!

SERKAN KURU KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1978 yılında Bursa, İznik'te doğan Serkan Kuru, ilkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde tamamladı. Okuldan sonra bir elektronik firmasında çalışmaya başladı. 2005 yılında şirket içi aktivite programı için tiyatro gösterisinde yer aldıktan sonra oyunculuk alanında ilerlemeye karar verdi. Emret Komutanım dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.

İşte oynadığı bazı diziler:

Zeliha'nın Gözleri - 2007

Kalpsiz Adam - 2008

Emret Komutanım - 2005-2008

Elde Var Hayat - 2010-2012

Kertenkele - 2014-2016

Kara Para Aşk - 2014

Beş Kardeş - 2015

Yüzyıllık Mühür - 2016

Gönül Dağı - 2021-2026

Haberle İlgili Daha Fazlası