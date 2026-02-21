Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesindeki özel bakım merkezinde kalan Metin Kaşkavalcı’nın 6 gün önce kayboldu. Yaşlı vatandaşı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay Beldesindeki Özel Gümüş Bakım Merkezi'nde kalan Metin Kaşkavalcı 15 Şubat tarihinde kayboldu.

Çanakkale’de 6 gündür kayıp: Metin Kaşkavalcı her yerde aranıyor

EKİPLER DEVREDE

Kayıp Metin Kaşkavalcı'nın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, AFAD ve Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD) ve USSOD Arama Kurtarma, Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) ekipleri tarafından kayıp Metin Kaşkavalcı için arama çalışmaları devam ediyor.

DRONE DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI DA YAPILIYOR

Özel Gümüş Bakım Merkezi ve çevresinde Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD) ve USSOD Arama Kurtarma ekipleri tarafından drone destekli havadan da arama çalışması gerçekleştirildi.

