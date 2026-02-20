İsveç, dikkat çeken bir kampanyayla beş özel adayı bir yıllığına kazananlara tahsis edeceğini duyurdu. "Your Swedish Island" (Senin İsveç Adan) adı verilen kampanya kapsamında seçilecek kişiler, adaların sahibi olmayacak ancak resmi "ada bekçisi" unvanıyla bir yıl boyunca kullanım hakkına sahip olacak.

ADA SİZİN AMA TAM OLARAK DEĞİL Kazananlar adaları satın almıyor ya da kalıcı değişiklik yapamıyor. Bir yıl boyunca kamp yapabilecek, yüzebilecek ve arkadaşlarını davet edebilecekler. Ancak İsveç’te kamuya açık doğa erişim hakkı bulunduğu için başkaları da adayı ziyaret edebilecek.



BAŞVURU İÇİN VİDEO ŞART Yarışmaya katılmak isteyenlerin, neden bir adayı hak ettiklerini anlatan bir dakikalık video hazırlaması gerekiyor. Videonun #YourSwedishIsland etiketiyle paylaşılması başvuru şansını artırıyor. Başvurular 17 Nisan 2026’ya kadar yapılabilecek. Kazananlar Mayıs ayında açıklanacak. Yarışma 18 yaş üstü tüm uluslararası katılımcılara açık. Ancak dikkat çeken bir şart var: Milyarderlerin başvurmasına izin verilmiyor. Visit Sweden, kampanyanın maddi zenginliği değil, doğada sadelik ve özgürlüğü öne çıkarmayı amaçladığını vurguladı.

