Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobiliyle drift yaparak o anları sosyal medyada paylaşan sürücü, emniyetin sanal devriye ekiplerinden kaçamadı. Görüntülerin incelenmesinin ardından sivil trafik ekiplerince kimliği tespit edilen F.M. isimli sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 58 bin 217 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü, "hiçbir davranış cezasız kalmayacak" diyerek magandaları uyardı.

