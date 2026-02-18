UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, konuk ettiği Newcastle United'a 6-1 mağlup oldu ve rövanş öncesi avantajı büyük ölçüde İngiliz ekibine kaptırdı.

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Newcastle United ile karşılaştı.

TUR ÇOK YAKIN

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk Newcastle United, 6-1'lik skorla kazandı ve tur kapısını sonuna kadar araladı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 3, 32, 33 ve 45+1. dakikalarda Anthony Gordon, 8. dakikada Malick Thiaw ve 72. dakikada Jacob Murphy kaydetti.

Karabağ'ın tek golü ise 54. dakikada Elvin Cafarguliyev'den geldi.

GORDON'DAN 2'Sİ PENALTIDAN 4 GOL

Newcastle'ın 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon, 2'si penaltıdan olmak üzere attığı 4 golle maça damgasını vuran isim oldu.

Karabağ - Newcastle United

RÖVANŞ MAÇI 24 ŞUBAT'TA

Premier Lig ekibi, bu skorla rövanş öncesi son 16 turu kapısını büyük ölçüde araladı. Newcastle United - Karabağ rövanş karşılaşması, 24 Şubat Salı günü İngiltere'de oynanacak.

