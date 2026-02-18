Polonya’nın turistik Krakow kentinde güvercinlere doğum kontrolü uygulanacak. Pilot programla kuşların nüfus kontrolünün sağlanması ve sağlığının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Polonya’nın güvercinleriyle ünlü Krakow kentinde, kent merkezi ve turistik alanlarda yaşayan güvercinler için pilot doğum kontrol programı başlatılıyor. Program, Krakow Belediyesi ve Dzikusy Salamandry Vakfı iş birliğiyle hazırlanırken, çeşitli bilim ve araştırma çevreleri de sürece dahil oldu.

Krakow Belediyesi Hayvanlardan Sorumlu Sözcüsü Sabina Janeczko, programın amacının güvercinlerin genel durumunu iyileştirmek ve nüfuslarının aşırı artmasıyla ortaya çıkan hastalık ile besine erişim zorluklarını azaltmak olduğunu belirtti.

ÖZEL YEMLİKLERLE İLAÇLI MISIR

Program kapsamında güvercinlerin toplu olarak bulunduğu noktalara özel yemlikler yerleştirilecek. Bu yemliklerdeki mısır taneleri, doğum kontrol ilacıyla kaplanacak. Janeczko, kuşların yemliklerin yerleştirilmesinden hemen sonra ortadan kaybolmayacağını, uzun vadeli ancak güvenli bir sürecin yürütüleceğini söyledi.

YARALI GÜVERCİNLER SORUNU BÜYÜTÜYOR

Dzikusy Salamandry Vakfı Veterineri Przemyslaw Baran, kliniklerine her gün onlarca yaralı veya bakımsız güvercinin getirildiğini belirterek, bu nedenle sorunu sistemli bir şekilde çözmeye karar verdiklerini aktardı.

Programın uzun vadede Krakow’da hem güvercin nüfusunu dengede tutması hem de kuşların sağlık durumunu iyileştirmesi hedefleniyor.

