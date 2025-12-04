İhlas Haber Ajansı
Polonya'da feci kaza! Tramvaylar birbirine girdi, onlarca yaralı var
Polonya'nın Krakow kentinde meydana gelen tramvay kazasında 2’si ağır 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.
Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi.
2'Sİ AĞIR ONLARCA YARALI VAR
Bienczycka adlı sokakta yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvaya arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.
Yetkililer, 5 nolu tramvayın vatmanının kabinde sıkıştığını ve uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.
Yetkililerin kazaya ilişkin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
