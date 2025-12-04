New York metrosunda kimliği belirsiz bir saldırgan, evsiz bir adamı uyurken ateşe verdi. Saldırgan, olayın ardından başka bir trene binerek oradan uzaklaşırken 56 yaşındaki talihsiz adam ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Ukraynalı Iryna Zarutska'nın New York metrosunda vahşice öldürülmesinin ardından, bu kez de evsiz bir adam korkunç şekilde hedef alındı.

Bu kadarı İnsanlığa sığmaz! New York metrosunda evsiz adamı ateşe verdi

EVSİZ ADAMI UYURKEN ATEŞE VERDİ

Penn İstyasyonu yakınlarında gerçekleşen olayda, 56 yaşındaki evsiz adam bir trenin içinde uyurken kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından ateşe verildi.

DURUMU CİDDİ

New York Post’un haberine göre, olayın ardından oradan ayrılan saldırgan, kuzeye giden başka bir trene binerek oradan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, adam ağır yanıklarla Presbyterian Hastanesi'ne kaldırıldı. Adamın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Bu kadarı İnsanlığa sığmaz! New York metrosunda evsiz adamı ateşe verdi

New York polisi, saldırganın görüntülerini yayınlayarak kimliğin tespit edilmesine yardımcı olabilecek kişilerden yardım istedi.

Bu kadarı İnsanlığa sığmaz! New York metrosunda evsiz adamı ateşe verdi

New York metrosunda peş peşe gerçekleşen saldırılar, güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirirken bölge halkından da olaya tepki yağdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası