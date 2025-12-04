Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir güncelleme daha yapıldı. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, özellikle LPG'ye zam gelip gelmediği merak konusu haline geldi.

Akaryakıt fiyatları, küresel döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki anlık değişimlere bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor.

Hareketlilik, kısa süre içinde pompa fiyatlarına indirim veya zam olarak yansırken, petrol fiyatlarındaki dalgalanma araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor.

LPGye zam mı geldi? 4 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

LPG'YE ZAM MI GELDİ?

Son güncellemelerde benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yaşanmazken, LPG fiyatları 80 kuruş arttı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54.40 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 55.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 28.51

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54.25 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.93 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.88 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 56.11 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İzmir’de benzin litre fiyatı: 55.60 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 56.45 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 28.33 TL

