Üst düzey bürokratların maaşlarıyla ilgili düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Önergeye göre bürokratların maaşlarına seyyanen zam yapılacak. Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurum Başkanları ile müfettiş ve uzmanların maaşlarında 30 bin liraya kadar artış olacak. İşte seyyanen zamdan yararlanacak meslekler...

Kamuda görev yapan genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri ile müfettişler ve "kariyer meslek" olarak adlandırılan uzmanların maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Üst düzey bürokratların maaşlarında 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

GENEL KURUL'DAN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Kabul edilen önergenin TBMM Genel Kurulu'ndan da geçmesi halinde Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurum Başkanları ile müfettiş ve uzmanların maaşları 30 bin liraya kadar olan tutarda zamlanacak.

Seyyanen zam komisyondan geçti! Maaşlarda 30 bin TL artış olacak

TAŞRA TEŞKİLATI ZAMDAN YARARLANAMAYACAK

"Merkez-taşra" statüsünden kaynaklanan ayrım nedeniyle bazı kadrolar düzenleme kapsamına alınmadı. Eğer teklif Genel Kurul'dan geçerse; gelir, muhasebe, il göç, il planlama, il afet, milli emlak uzmanları ile sosyal güvenlik ve ticaret milli emlak ürün denetmenleri seyyanen zamdan yararlanamayacak.

ÖĞRETMEN, POLİS, DOKTOR VE MÜHENDİSLER YOK

Teklifte öğretmen, polis, doktor, hemşire, mimar, şehir plancısı ve mühendis gibi geniş kamu çalışanı grupları yer almadı. Düzenleme yalnızca belirli bürokratik ve denetim kadrolarını kapsıyor.

Seyyanen zam komisyondan geçti! Maaşlarda 30 bin TL artış olacak

Yapılacak zamdan yararlanacak mesleklerin detayları ise şu şekilde:

1- TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü,

2- Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar ve bunların yardımcıları

3- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

4- Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan Yardımcıları,

5- MİAH sınıfında olanlardan, Merkezde görevli diğer Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler, Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar, 1 inci dereceden aylık alanlar, Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç)

6- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

7- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında çalışıp, yukarıda sayılan 1 ve 2 nolu kısımlara girenler. (Bunlara ayrıca en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılacak)

Haberle İlgili Daha Fazlası