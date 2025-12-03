Avrupa Birliği, düzensiz göçmen krizini yönetmek için en sert mekanizmasını devreye almaya hazırlanıyor. Brüksel’de varılan uzlaşıya göre, AB’nin sınır dışı etmek istediği göçmenleri geri almayı reddeden ülkelere karşı önce ticaret avantajı kesilecek, ardından vize süreçleri durdurulacak. Türkiye’nin de bu kapsamda adı geçerken, Brüksel’in göçmenleri doğrudan bir baskı aracına ve siyasi koza dönüştürmesi dikkat çekti.

Avrupa Birliği, düzensiz göçmenleri geri almayı reddeden ülkelere karşı şimdiye kadarki en sert adımlarından birini atmaya hazırlanıyor.

Konsey, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu arasında varılan uzlaşmaya göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler, AB’nin gönderdiği kaçak göçmenleri teslim almazsa iki aşamalı yaptırımla karşılaşacak.

Önce ticaret avantajı kaldırılacak, ardından vize işlemleri durdurulacak.

AB İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner, "Artık üstünlük bizde" diyerek yeni mekanizmanın devreye alınacağını açıkladı.

Brüksel, düzensiz göçmenlerin dönüş oranını artırmak için ticareti ve vize süreçlerini doğrudan bir baskı aracına dönüştürüyor.

TİCARET YAPTIRIMI GTS PROGRAMINA BAĞLANIYOR

POLITICO’nun gördüğü anlaşma metnine göre, AB pazarına düşük gümrük tarifesiyle erişim sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS), bundan sonra "vatandaşların geri kabulü" şartına bağlanacak.

Bir ülke, AB'nin sınır dışı ettiği vatandaşlarını kabul etmezse, ürünlerine tanınan tarifesiz veya düşük tarifeli erişim askıya alınabilecek.

Brüksel, bu yaptırımı diyalog aşaması sonrasında uygulayacak. Geri kabulde “ciddi ve sistematik eksiklik” tespit edilmesi, ticari avantajların geri çekilmesi için yeterli görülecek.

İŞBİRLİĞİ HALA SAĞLANMAZSA VİZE SÜRECİ DURACAK

İkinci aşama ise daha sert: Vize süreçleri yavaşlatılacak, ardından tamamen durdurulabilecek. AB, bu adımı uygulamaya hazır olduğunu açıkça ilan etti.

8 ARALIK VE 18–19 ARALIK KRİTİK TARİHLER

AB Adalet ve İçişleri Bakanları 8 Aralık’ta toplanarak, güvenli üçüncü ülkelerde "geri gönderme merkezleri" kurulması dahil tüm mekanizmayı netleştirecek. 18–19 Aralık’taki AB liderler zirvesinde ise yaptırımların devreye giriş tarihi karara bağlanacak.

LONDRA’DAN DA PARALEL ADIM: İNGİLTERE VİZE YASAĞI AÇIKLAYACAK

AB kararından aylar önce ngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, ülkesinin de benzer bir uygulamaya gideceğini duyurmuştu.

İngiltere, ülkesine yasa dışı yolla giren göçmenleri geri almayı reddeden Angola, Namibya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelere vize yasağı uygulayacak. Ayrıca sığınmacı statüsü geçici hale getirilecek ve kalıcı yerleşim için 20 yıl bekleme şartı getirilecek.

"GÖÇMEN SORUNUNA VİZE ÇÖZÜMÜ"

AB’nin yeni sistemi, özellikle Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya’da aşırı sağın yükselişiyle hız kazandı. AB’nin her yıl sınır dışı edilmesine karar verdiği on binlerce kişi, ülkeleri onları geri kabul etmediği için Avrupa’da kalmaya devam ediyor.

Brüksel, bu döngüyü kırmak için ekonomik ve diplomatik baskıyı bir arada kullanacak.

