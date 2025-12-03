Türkiye Gazetesi E-Gazete
Ne kadar çok dolandırıcılık vakası oluyor!..

Cem Küçük
Cem Küçük cemkucuk@gmail.com
Ne kadar çok dolandırıcılık vakası oluyor!..
Her gün Türkiye'de medyaya yansıyan onlarca dolandırıcılık vakası var. Bu kadar olayın meydana gelmesi inanılmaz bir şey...

Bir tanesine bakalım:

"Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 8 kişi, '2B arsa sahibi olacakları' vaadiyle toplamda yaklaşık 40 milyon TL dolandırıldıkları iddiasıyla emlak işi yapanlar hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Şüphelilerin satış sürecini 'kısa sürede sonuçlanacak bir mahkeme dosyası' söylemiyle yürüttükleri ve mağdurları yıllarca oyaladıkları öne sürüldü.

Suç duyurusunda; emlak sektöründe çalışan 2 kişi ile yer sahibi olduğunu iddia eden 1 kişinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, 2021-2022 yılları arasında mağdurlara Döşemealtı'nda 500 metrekarelik “sorunsuz 2B arsa” satma vaadiyle yaklaştıkları belirtildi.

İddialara göre şüpheliler, mağdurlara aynı bölgede daha önce yer aldığı söylenen kişileri örnek göstererek güven pekiştirdi. Noterde ve Millî Emlak'ta yapılan işlemler izlenimiyle süreci resmî bir zeminde yürütüyor gibi davranarak mağdurların tereddütlerini giderdi. Dilekçede ayrıca, para ve araç devri işlemlerinin farklı şüpheliler üzerinden yapıldığı, böylece sorumluluğun dağıtıldığı ve mağdurların uzun süre gerçeği fark edemediği ileri sürüldü."

Ya bu kadar süreyi hayırlı bir iş için harcasalar daha iyi olurdu. Çünkü birini dolandırmak için de plan yapacaksın, zaman harcayacaksın. İnsanların malına çökmek hiç mi vicdanlarınızı sızlatmıyor.

Başka bir dolandırıcılık olayı Konya’da oldu:

"Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 16 milyar liralık dolandırıcılık ağı kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı, 26'sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 10 araç, 5 taşınmaz, bankalarda 3 milyon 502 bin 413 lira ve kripto hesaplarda 59 bin 195 dolar olmak üzere yaklaşık 35 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu."

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olay ise pes dedirtti:

"Evine gittikleri kadını manda yoğurdu sattıklarını belirterek tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla yakalanan S.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı."

Bir dolandırıcılık haberi de Fethiye'de yaşandı:

"Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri yaklaşık 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti..."

Bunlar son birkaç günün haberi. O kadar çok dolandırıcılık yöntemi var ki. Bunları yapan da bizim insanımız. İnsanın havsalası almıyor. Polis her gün bu tür olaylarla uğraşıyor. Genelde dolandıran da önce güven veriyor. Kendi yakınlarını dolandırıyor. Bazen herkesin tanıdığı biri bunu yapıyor.

Ama bir gerçek var: Son yıllarda dolandırıcılık çok arttı!..

