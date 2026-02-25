Epstein Belgeleri’nde son durum nedir?

Epstein Belgeleri tartışılmaya devam ediyor. ABD’de yargı önüne çıkan olmadı ama Avrupa’da mahkemeler devreye girdi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan belgelerdeki yazışmalar, Epstein ve ağının Polonya ile komşu ülkeleri, genç kızlar için bir av sahası olarak gördüğünü gösteren bir yapıyı ortaya koydu.

Polonya makamlarınca, ülkenin Epstein’ın faaliyetlerindeki rolünü araştırmak için şimdiye kadar iki ekip kuruldu. Adalet Bakanı Waldemar Zurek'in başkanlık ettiği bir analiz ekibi, yaklaşık 3 milyon belgeden oluşan son dosyaları inceleyecek, savcılar ekibi de muhtemel suçlara ilişkin delil arayacak.

Ceza alan olacak mı bilmiyoruz ama en azından bir araştırma yapılıyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, X şirketinin sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Pedofili, özellikle Jeffrey Epstein’in vakasındaki ölçekte olduğunda, insanlığa karşı bir suçtur. Buna karışanların yeri, kim oldukları fark etmeksizin, hapistir, uzun vadede ise cehennemdir. Bu konuda hiçbir uzlaşmaya yer yoktur."

İngiltere’de ise devlet sırlarını ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile paylaşmakla suçlanan eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, tutuklandı.

İngiliz polisi, Lord Mandelson'ın finansal açıdan hassas bilgileri, fuhuş kanalıyla Batı dünyasının en etkili iş adamları ve siyasetçileriyle karanlık ilişkiler kurduğuna inanılan Epstein'e aktardığına ilişkin suçlamalar konusunda soruşturma başlattı.

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "en iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Epstein’in kendi bilgisayar ve telefonlarında neler vardı? Onları imha etti mi? Yoksa bir yerde sallıyor mu? Milliyet’teki dünkü habere göre Karayipler’deki özel adası Little Saint James’ten getirilen bilgisayarların taşınması ve silinmesi talimatının verildiği de öne sürüldü. Çalışanlar arasında geçen yazışmalarda, bilgisayar ve CD’lerin “gizli kasalara” yerleştirilmesinin konuşulduğu belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı’nın son belge açıklamalarında da Epstein ile yakın çevresi arasında depo transferlerine ilişkin e-Postalara yer verildi. Bir yazışmada, arama emrinden önce evden alınan bilgisayar ve evrakların depoda kilitli tutulduğu ve ne yapılması gerektiği konusunda Epstein’den talimat istendiği görüldü.

Belgelerde ayrıca, 2000'li yılların ortasında muhtemel bir polis baskınına ilişkin uyarı aldığı izlenimi veren gelişmeler sonrasında Epstein'in, bilgisayarların başka bir depoya taşınması için özel dedektiflere talimat verdiği bilgisi yer aldı. Bu işlemler için dedektiflere on binlerce dolar ödeme yapıldığı ve New York'ta ek depolama alanı açılması için görevlendirildikleri aktarıldı.

Eğer o bilgisayarlar açılırsa çok şey çıkabilir. Tabii bazı bilgilerin geriye doğru getirilmesi şart. Deliller öyle bulunabilir.

Epstein Belgeleri, Avrupa’yı daha çok sarstı. ABD’de yargı harekete geçmedi. Ünlü isimlere mahkeme celp yollar mı, bekleyip göreceğiz.

