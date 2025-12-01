Schengen vizesi başvurularında yaşanan yoğunluk, randevu krizi ve yüksek ret oranları gündemdeki yerini korurken, İstanbul’da en kolay onay veren konsolosluklar resmî istatistiklerle ortaya çıktı. İlk kez Schengen başvurusu yapacak on binlerce kişi için kritik liste netleşti. YUNANİSTAN İSTANBUL KONSOLOSLUĞU: LİSTENİN ZİRVESİNDE Ekonomim sitesinin iddialarına göre, İstanbul’da en düşük ret oranına sahip konsolosluk Yunanistan oldu. 29.414 başvurudan yalnızca 663’ünün reddedilmesiyle ret oranı yüzde 2,3’e düştü. Son dönemde Türkiye ile yoğun seyahat trafiği yaşayan Yunanistan’ın bu oranı, ilk kez başvuranlar için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

İTALYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: ONAY ORANI YÜKSELDİ İtalya’da 89.750 başvuru işlendi ve 7.595 başvuru olumsuz sonuçlandı. Yüzde 8,5’lik ret oranı, İtalya’nın İstanbul üzerinden yapılan Schengen başvurularında hâlâ en esnek ülkeler arasında olduğunu gösteriyor. Tatil ve iş seyahatlerindeki yüksek talebe rağmen ret oranının düşük kalması dikkati çekti.

FRANSA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: RET ORANI ÇİFT HANEDE AMA KABUL HALA YÜKSEK 96.650 başvurunun 11.227’si reddedildi. Yüzde 11,8’e ulaşan orana rağmen Fransa hâlâ İstanbul’da en çok başvuru kabul eden ülkelerden biri. Özellikle ticari vizelerde işlem hızının arttığı ifade ediliyor.

İSPANYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: YOĞUNLUĞA RAĞMEN DENGELİ TABLO İspanya’ya yapılan 9.195 başvurudan 1.108’i reddedildi. Yüzde 12,2’lik oranla İspanya, ilk 10 içinde hâlâ makul seviyede ret veren konsolosluklar arasında yer aldı. Yaz döneminde yüksek talep nedeniyle randevu bulmanın zorlaştığı biliniyor.

MACARİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: BAŞVURULAR HIZLANDI 24.670 başvurudan 3.050’si reddedildi. Yüzde 12,4’lük oranla Macaristan, özellikle turistik vizelerde süreçleri hızlandırmasıyla öne çıktı. Schengen içinde sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer alan Macaristan, Türkiye’den artan seyahat yoğunluğunu karşılamaya çalışıyor.

HOLLANDA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: RET ORANI YÜKSELSE DE İLK 10’DA Hollanda, 60.388 başvurunun 9.002’sini reddetti. Yüzde 15,1’lik ret oranı daha yüksek görünse de Hollanda, ilk kez başvuranlar için hâlâ en çok tercih edilen Schengen ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

AVUSTURYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: İŞ SEYAHATLERİNDE TALEP ARTIYOR Avusturya’da 17.505 başvurudan 3.103’ü reddedildi. Yüzde 17,7’ye çıkan oran, özellikle iş seyahatlerindeki yoğunluk nedeniyle yükselmiş olsa da Avusturya hâlâ ilk 10 konsolosluk arasında yerini koruyor.

İSVİÇRE İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: SÜREÇ SIKI AMA ÖNGÖRÜLEBİLİR 19.127 başvurunun 3.663’ü reddedildi. Yüzde 19,2’lik oranla İsviçre, sıkı değerlendirmesine rağmen tutarlı işlem süreci sayesinde ilk başvuru sahipleri tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

MALTA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: KÜÇÜK ÜLKE, YÜKSEK TALEP 3.716 başvurudan 735’i reddedildi. Yüzde 20,2’lik oranla Malta, listenin üst sıralarında yer alamasa da kısa süreli Avrupa seyahatleri için hâlâ popüler bir başvuru adresi.

POLONYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: ÇALIŞMA VE EĞİTİM YOĞUNLUĞU RET ORANINI ETKİLİYOR 3.250 başvurunun 429’u reddedildi. Yüzde 13,2’lik ret oranı, özellikle Erasmus ve çalışma vizelerindeki yoğunluk nedeniyle şekillendi. Polonya, Türkiye’den en çok öğrenci kabul eden ülkelerden biri olmayı sürdürüyor.

ALTIN VİZE PROGRAMLARINA İLGİ HIZLA ARTIYOR Schengen randevularındaki yoğunluk ve yer yer artan ret oranları, Türkiye’de çok sayıda kişinin Altın Vize programlarına yönelmesine neden oldu. Avrupa’da yatırım yoluyla oturma izni sağlayan bu programlar, özellikle sık seyahat edenler için alternatif bir kapı açıyor. Portekiz Altın Vize Portekiz, düşük yatırım eşiğiyle öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Kültürel fonlara 250.000 euro katkı veya belirli gayrimenkul seçenekleriyle başvuru yapılabiliyor. Programın en dikkat çekici yönü, beş yılın sonunda vatandaşlık başvurusuna imkan tanıması. Yunanistan Altın Vize 250.000 euro değerinde gayrimenkul alımıyla beş yıllık oturma izni verilmesi, Yunanistan’ı Türkiye’den başvuru yapanlar için en yoğun talep gören ülkelerden biri yapıyor. Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı, programın cazibesini artırıyor. İtalya Altın Vize İtalya, 250.000 euroluk inovasyon yatırımı veya 500.000 euroluk şirket yatırımıyla oturma izni sağlıyor. Avrupa içinde hareket kabiliyeti sunması, bu programı yatırımcılar için ileriye dönük bir seçenek haline getiriyor. Macaristan Altın Vize 250.000 euroluk fon yatırımı karşılığında verilen 10 yıllık oturma izni, Macaristan programını esnek yapısı sayesinde öne çıkarıyor. Kalış zorunluluğunun olmaması, başvuru sahiplerine önemli bir avantaj sağlıyor.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası