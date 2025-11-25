Anadolu Ajansı
Uçak fabrikası, İHA tesisi, 2 petrol tesisi! Ukrayna'dan Rusya'ya geniş çaplı saldırı
Ukrayna ordusu, Rusya'daki bir uçak tamir fabrikası, İHA üretim tesisi ve 2 petrol tesisine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Ukrayna ordusunun, Rusya'daki bir uçak tamir fabrikası, insansız hava aracı (İHA) üretim tesisi ve 2 petrol tesisine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
RUSYA'YA GENİŞ ÇAPLI SALDIRI
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki bazı hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya'daki bir uçak tamir fabrikası, İHA üretim tesisi ve 2 petrol tesisine hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.
