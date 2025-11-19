Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çırak Muhammed K.’nın, sözde şaka amacıyla ustası tarafından makatına kompresörle basınçlı hava verildi. İç organları zarar gören çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen hafta Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı.

ELLERİNİ BAĞLAMIŞ!

Edinilen bilgiye göre, olay Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre atölyede çalışan usta H.A., kendisinden yaşça küçük olan 15 yaşındaki Muhammed K. isimli çırağın ellerini bağlandıktan sonra pantolonunu çıkarıp makatından kompresör ile basınçlı hava bastı.

ORGANLARI ZARAR GÖRDÜ

Olayda iç organları zarar gören çocuk, ilk önce Bozova Devlet Hastanesine, oradan da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şaka değil resmen işkence! Makatına hava basılan genç kurtarılamadı

VEFAT ETTİ

Yoğun bakıma alınan çocuk, bu sabah hayatını kaybetti. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün öğle vakti Bozova ilçesinde defnedileceği öğrenildi.



