İlk defa denedi, başarılı oldu! 150 gram ürün elde etti
Manisa'nın Demirci ilçesinde Şerif Artuç isimli çiftçi soğanından safran bitkisi yetiştirmeyi başardı. Artuç yaptığı açıklamada ilk yıl tarlasından 150 grama yakın ürün elde ettiğini söylerken hedefini büyüttü.
Çok eski çağlardan beri çiçek tepecikleri, baharat ve gıda boyası olarak kullanılan safran çiçeği Manisa'nın Demirci ilçesinde ilk defa yetiştirildi. Coğrafi yapısı olarak yaylalarında birçok endemik bitkinin yetiştirildiği Demirci'de Şerif Artuç, Simav kara yolu üzerinde bulunan tarlasına temin ettiği safranın soğanlarını dikti.
İLK YIL 150 GRAM ÜRÜN ELDE ETTİ
Kasım ayı gibi çiçek vermeye başlayan safran çiçeğinin hasadına başlayan Şerif Artuç ilk yıl tarlasından 150 grama yakın ürün elde etti.
Şerif Artuç yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Demirci'de yetişmeyen bir bitki yetiştirmek için tarlama ektim. Bakımı zahmetli olan safran çiçeğini Eylül ayı gibi tarlamda küçük bir yerde deneme ekimi yaptım. Yetiştirme aşamasında sadece hayvan gübresi ve sulama yaptım. Kasım ayı başında da ara ara çiçek vermeye başladı. Şu ana kadar 150 grama yakın ürün elde ettim. Hedefim gelecek yıl 1 dönüm arazide safran bitkisi yetiştirerek ticaretini yapmak."