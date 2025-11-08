İlk defa denedi, başarılı oldu! 150 gram ürün elde etti

Çok eski çağlardan beri çiçek tepecikleri, baharat ve gıda boyası olarak kullanılan safran çiçeği Manisa'nın Demirci ilçesinde ilk defa yetiştirildi. Coğrafi yapısı olarak yaylalarında birçok endemik bitkinin yetiştirildiği Demirci'de Şerif Artuç, Simav kara yolu üzerinde bulunan tarlasına temin ettiği safranın soğanlarını dikti.

İLK YIL 150 GRAM ÜRÜN ELDE ETTİ

Kasım ayı gibi çiçek vermeye başlayan safran çiçeğinin hasadına başlayan Şerif Artuç ilk yıl tarlasından 150 grama yakın ürün elde etti.

Şerif Artuç yaptığı açıklamada şunları söyledi: