Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İlk defa denedi, başarılı oldu! 150 gram ürün elde etti

İlk defa denedi, başarılı oldu! 150 gram ürün elde etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İlk defa denedi, başarılı oldu! 150 gram ürün elde etti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Şerif Artuç isimli çiftçi soğanından safran bitkisi yetiştirmeyi başardı. Artuç yaptığı açıklamada ilk yıl tarlasından 150 grama yakın ürün elde ettiğini söylerken hedefini büyüttü.

Çok eski çağlardan beri çiçek tepecikleri, baharat ve gıda boyası olarak kullanılan safran çiçeği Manisa'nın Demirci ilçesinde ilk defa yetiştirildi. Coğrafi yapısı olarak yaylalarında birçok endemik bitkinin yetiştirildiği Demirci'de Şerif Artuç, Simav kara yolu üzerinde bulunan tarlasına temin ettiği safranın soğanlarını dikti.

İLK YIL 150 GRAM ÜRÜN ELDE ETTİ

Kasım ayı gibi çiçek vermeye başlayan safran çiçeğinin hasadına başlayan Şerif Artuç ilk yıl tarlasından 150 grama yakın ürün elde etti.

İlk defa denedi, başarılı oldu! 150 gram ürün elde etti - 1. Resim

Şerif Artuç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Demirci'de yetişmeyen bir bitki yetiştirmek için tarlama ektim. Bakımı zahmetli olan safran çiçeğini Eylül ayı gibi tarlamda küçük bir yerde deneme ekimi yaptım. Yetiştirme aşamasında sadece hayvan gübresi ve sulama yaptım. Kasım ayı başında da ara ara çiçek vermeye başladı. Şu ana kadar 150 grama yakın ürün elde ettim. Hedefim gelecek yıl 1 dönüm arazide safran bitkisi yetiştirerek ticaretini yapmak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Serie A'nın dibine demir attılar: Fiorentina'nın yeni teknik direktörü açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mimar Sinan’ın unutulan köprüsü! 470 yıllık eser çöplerin arasında can çekişiyor - YaşamMimar Sinan’ın unutulan köprüsü! 470 yıllık eser çöplerin arasında can çekişiyorYer altı şehrini talan etmişler! Define arayan zanlılar suçüstü yakalandı - YaşamDefine arayan zanlılar suçüstü yakalandıBöylesi ilk defa yapılıyor! 16 metrelik balinanın kemikleri birleştirilmeye başlandı - Yaşam16 metrelik devin kemikleri birleştiriliyor! Bir ilk...Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti! Ulaşım aksadı, dükkanları su bastı - YaşamEskişehir'de sağanak hayatı felç etti!Kış ne zaman bastıracak? Orhan Şen açıkladı! Kar için tarih belli oldu - YaşamKış bu yıl geç gelecek!Çuvallara koyup denizin içinde saklamışlar! 200 kilogramı ele geçirildi - YaşamÇuvallara koyup denizin içinde saklamışlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...