Piyasa yapıcı bankalar açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı listeyi duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2026 dönemine ilişkin piyasa yapıcı bankalar listesini açıkladı. Bakanlık kriterlere uyan bankaların listesini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2026 döneminde piyasa yapıcı olarak görev yapacak bankaları belirledi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcılığı uygulaması kapsamında bankaları seçti.
- Seçilen bankalar, Ocak-Aralık 2026 döneminde "piyasa yapıcı" olarak görev yapacak.
- Akbank, Denizbank, HSBC, QNB, Ziraat, TEB, Garanti, Halk, İş, Vakıf ve Yapı Kredi Bankası dahil 11 banka uygun görüldü.
- Belirleme, açıklanan kriterler ve Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi esaslarına göre yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde Ocak-Aralık 2026 döneminde "piyasa yapıcı" olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaları belirledi.
Bakanlığın internet sitesindeki açıklamada, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş kriterlerin 15 Aralık'ta açıklandığı anımsatıldı.
Açıklamada, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereğince başvuruda bulunanlardan gerekli kriterleri karşılayan ve Ocak-Aralık 2026 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaların belirlendiği bildirildi.
Açıklamada, uygun görülen bankalar şu şekilde sıralandı:
"Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası."