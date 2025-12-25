Hazine ve Maliye Bakanlığı, onlarca personel alacak! İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, personel alımı için ilan yayınladı. Bakanlık 104 uzman yardımcısı alımı yapacak. Adayların giriş sınavı için 19-30 Ocak tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bakanlıkta boş bulunan uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 52'si üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, 18'i hukuk mezunu, 20'si iktisat mezunu, 3'ü uluslararası ilişkiler mezunu ve 11'i endüstri mühendisliği mezunu olmak üzere 104 uzman yardımcısı alınacak.
BAŞVURULAR 19-30 OCAK TARİHLERİNDE YAPILACAK
Giriş sınavı için başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://www.kariyerkapisi.gov.tr) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.
HEM SÖZLÜ HEM DE YAZILI SINAV YAPILACAK
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.