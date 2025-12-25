İhtiyaç kredisi faizleri yüksek seyrini korurken, tüketiciler “faizsiz kredi” kampanyalarına yöneliyor. Bankalarca yeni müşteri kampanyası kapsamında sunulan faizsiz krediler ise, 2025’in son günlerinde 90 bin TL’ye kadar yükseldi.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR? Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi sunuyor? Tüketiciler nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde…

25 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan faizsiz kredi seçenekleri şöyle: DENİZBANK: 90 BİN TL -3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi -3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

QNB: 85.000 TL -3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi -3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

GARANTİ BBVA: 75 BİN TL -Faizsiz 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap -Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50.000 TL'ye varan kredi

ENPARA: 75 BİN TL -6 aya varan vade ile, 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

AKBANK: 60 BİN TL 6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı

İŞ BANKASI: 55 BİN TL 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap

TÜKETİCİLERE UYARILAR -Uzmanlar; faizsiz kredilerde en yüksek limitin her ne kadar 90 bin TL’ye kadar çıktığı görülse de, bu tutarların bütün tüketiciler için geçerli olmadığını ifade ediyor. Kredi notuna göre daha düşük tutarlar söz konusu olabiliyor.

-Faizsiz kredilerin bir kısmı “taksitli nakit avans” olarak sunuluyor. Böylece bankalar, bu kapsamda gelen yeni müşterilere kredi kartı da veriyor. Tüketicilerin, gelecek dönemde kart aidatı gibi masraflarla karşılaşabileceği uyarıları da yapılıyor.

-Faizsiz kredilerde vade, ağırlıklı olarak 3 ay ve en yüksek 6 aya kadar çıkabiliyor. Bu durum tüketicinin, kredilerin geri ödeme sürecinde daha yüksek taksit tutarları ile karşılaşasını da beraberinde getiriyor ve nakit akışını olumsuz etkileyebiliyor.

