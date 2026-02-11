ASELSAN imzalı GÖKDENİZ sistemi, Hint-Pasifik’te sahne alarak Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Hindistan’da düzenlenen dev deniz tatbikatında Filipinler Donanması envanterindeki fırkateynde görev yapan Türk yakın hava savunma sistemi, bölge ülkelerinin dikkatini çekti.

Filipinler Deniz Kuvvetleri, Hindistan’da düzenlenen 3. Uluslararası Filo İncelemesi IFR26 ve Çok Taraflı Deniz Tatbikatı MILAN 2026’ya BRP Miguel Malvar (FFG-06) güdümlü füze fırkateyni ile katıldı.

Söz konusu fırkateyne, ASELSAN üretimi GÖKDENİZ 100/35 Yakın Hava Savunma Sistemi entegre edildi. Sistem, daha önce birçok ülkeye ihraç edilen Türk yerli ve milli savunma teknolojileri arasında yer alıyor.

FİLİPİNLER İLK KEZ KATILDI

Filipin Donanması Sözcüsü Yüzbaşı Marissa Martinez, ülkesinin Hindistan Donanması’nın ev sahipliğinde düzenlenen tatbikata ilk kez katıldığını duyurdu. Tatbikata ABD dahil 20’den fazla ülke iştirak etti.

Martinez, IFR26’nın katılımcı donanmalar arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını, MILAN 2026’nın ise operasyonel koordinasyonu artırmaya yönelik olduğunu söyledi.

BRP Miguel Malvar, Filipin Donanması’nın en yeni ve en gelişmiş güdümlü füze fırkateyni olarak görev yapıyor.

ASELSAN GÖKDENİZ SİSTEMİ TERCİH EDİLDİ

BRP Miguel Malvar’ın yakın hava savunması için ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ CIWS sistemi seçilmişti. Sistem; insansız hava araçları, gemisavar füzeler, uçaklar ve helikopterler gibi tehditlere karşı koruma sağlayacak şekilde geliştirildi.

GÖKDENİZ’İN TEKNİK GÜCÜ

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ sistemi, 35 mm çift namlulu top, arama ve takip radarı ile elektro-optik algılayıcıları aynı platformda barındırıyor. Sistem; insansız hava araçları, gemisavar füzeler, uçaklar ve helikopterlere karşı yakın hava savunması sağlıyor.

Dakikada 1100 atım yapabilen sistem, farklı mühimmat tiplerini aynı anda kullanabiliyor. Yakın hava savunmasının yanı sıra suüstü ve kara hedeflerine karşı da görev yapabiliyor.

Türk savunma sanayii ürünlerinin Hint-Pasifik’te görünürlük kazanması, Türkiye’nin küresel savunma ihracatındaki artışla paralel ilerliyor.

Hindistan’ın Türkiye’nin modern deniz teknolojileriyle tanıştığını duyuran Savunma uzmanı Turan Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan önce Nisan 2025’te yaşanan çatışmalar esnasında, Pakistan’ın büyük üstünlük kurmasında yardımı olan modern Türk insansız hava aracı teknolojileri ile tanıştı. Şimdi de sıra çok sayıda ülkeye ihraç edilen modern deniz teknolojilerimize geldi" ifadelerini kullandı.

