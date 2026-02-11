Hatay’da 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş, toplarını almak isterken suyla dolu olan temel çukuruna düşüp can verdi. İki çocuk gözyaşları içinde yan yana defnedildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi'nde aşırı yağışların yağmasıyla ev inşası için kazılmış temel suyla doldu. Evlerinin önünde topla oynayan 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki Ömer Sert, oyun oynadıkları esnada top su dolu temelin içine düştü.

SUYLA DOLU TEMELİN İÇİNE DÜŞTÜLER

Toplarını almak isteyen 2 kardeş, suyla dolu temelin içine düştü. Düşen iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşen kardeşleri bulundukları yerden kurtaran babaları sağlık ekiplerine teslim etti.

Suyla dolu temelde can verdiler! İki kardeş yan yana defnedildi

BİRLİKTE DEFNEDİLDİLER

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kardeşler Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İsmail ile Ömer kardeşler hayatlarını kaybettiler. Toplarını almak isterken su dolu temele düşüp ölen 2 kardeşin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Çamsarı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Suyla dolu temelde can verdiler! İki kardeş yan yana defnedildi

Suyla dolu temelde can verdiler! İki kardeş yan yana defnedildi

Suyla dolu temelde can verdiler! İki kardeş yan yana defnedildi

Haberle İlgili Daha Fazlası