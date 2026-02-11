Premier Lig’e uyum sürecini, Brighton’daki rolünü ve kariyer hedeflerini anlatan Ferdi Kadıoğlu, hem kulüp performansı hem de A Milli Takım’ın Dünya Kupası hedefiyle ilgili iddialı mesajlar verdi.

Fenerbahçe'den rekor bir bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ada futboluna adaptasyon süreci, kariyer hedefleri ve A Milli Takım'ın vizyonuna dair kapsamlı açıklamalarda bulundu.

"TEK BAŞIMA BAŞARABİLECEĞİM BİR ŞEY DEĞİL"

beIN SPORTS’a konuşan Ferdi Kadıoğlu, sezon başında yaşadığı sakatlığı tamamen atlattığını ve fiziksel olarak eski seviyesine hızla ulaştığını ifade etti. Brighton formasıyla sahalara dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kadıoğlu, takımdaki dayanışma ortamına dikkat çekti. Bireysel performansından ziyade takım başarısını önceliklendirdiğini vurgulayan milli oyuncu, "Maçın oyuncusu seçilmek tek başıma başarabileceğim bir şey değil, bu takım arkadaşlarımın desteğiyle mümkün oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BANA GÜVENDİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig tarihinin en genç kalıcı teknik direktörü unvanına sahip olan Fabian Hürzeler (31) ile olan ilişkisine de değindi. Hürzeler'in yaşının sadece bir sayıdan ibaret olduğunu savunan Kadıoğlu, teknik direktörünün kendisine duyduğu güvenin altını çizdi. Farklı pozisyonlarda görev almasının ve sakatlık sonrası düzenli forma şansı bulmasının, aralarındaki güçlü iletişimin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Onun genç olmasının sadece bir sayıdan ibaret olduğunu düşünüyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var ve bana gerçekten çok güvendiğini hissediyorum. Beni sahada birçok farklı pozisyonda oynatıyor, sakatlıktan sonra da bana sık sık forma şansı verdi. Bu gidişattan çok memnunum ve umarım böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"SAKATLIĞIM ALIŞMAMI KOLAYLAŞTIRDI

Türkiye ve İngiltere liglerini kıyaslayan Kadıoğlu, iki lig arasındaki en belirgin farkın "yoğunluk" ve "tempo" olduğunu söyledi. Premier Lig'deki fiziksel mücadelenin Süper Lig'e oranla çok daha yüksek seviyede seyrettiğini belirten başarılı futbolcu, antrenman ve maç takvimi üzerine şu tespitlerde bulundu:

"Fenerbahçe'de sürekli Avrupa arenasında olduğumuz için neredeyse her üç günde bir maç yapıyorduk. Burada ise sistem biraz daha farklı işliyor. Maç takviminin sıklığına göre antrenman programları da değişkenlik gösteriyor. Sakatlık sürecim, ülkeye ve buradaki futbol iklimine alışmam için bana bir fırsat tanıdı."

"HEDEFİM EN ÜST DÜZEY KULÜPLERDE OYNAMAK"

Hayalinin en üst düzey kulüplerde oynamak olduğunun altını çizen 26 yaşındaki futbolcu, "Kendimi oldukça hırslı bir insan olarak görüyorum. Premier Lig'e gelmemin nedenlerinden biri de kendimi test etmek, ne kadar ileri gidebileceğimi ve hangi seviyeye ulaşabileceğimi görmekti. Elbette hedefim en üst düzey kulüplerde oynamak ve Avrupa’da, Şampiyonlar Ligi’nde düzenli olarak yer almak. Evet, hayalim bu." dedi.

FA CUP HAKKINDA DA KONUŞTU

FA Cup'taki Liverpool eşleşmesini değerlendiren başarılı oyuncu, "Çok kolay kura çekimleri yapmadık. Önce Manchester United, şimdi Liverpool. Ama bir kupa kazanmak istiyorsanız, iyi takımları da yenmeniz gerekir. Bu bir eleme maçı, yani her şey olabilir. Kendimize güveniyoruz, her takımı yenebileceğimizi biliyoruz ve bu maça hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR AÇLIĞIMIZ VAR"

Ferdi Kadıoğlu son olarak A Milli Takım'ın Dünya Kupası hedefi ile ilgili, "Bence çok iyi bir takıma sahibiz. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda çok başarılı bir turnuva geçirdik ve uzun süredir Dünya Kupası’na katılamadık. Bu yüzden elemeler için gerçekten çok büyük bir açlığımız var. Elbette çok zor bir maç olacak. Eleme maçları her zaman çok yoğun geçer, iki takım da kazanmak ister. Ama ben hep birlikte bunu başarabileceğimize ve Dünya Kupası’na gidebileceğimize yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti ve açıklamalarını sonlandırdı.

