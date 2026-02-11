İçişleri Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yeni Bakan Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'dan görevi devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Mustafa Çiftçi, yeni İçişleri Bakanı oldu. Çiftçi, Ali Yerlikaya'dan makamda görevi devraldı.

Ali Yerlikaya görevini devretti

Ali Yerlikaya, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı görevine sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mustafa Çiftçi atandı. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Kalben dua ediyorum, Allah yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşim, kıymetli bakanımız hem meslektaşım, hem de Konyalı bir hemşerimiz. Yine bir Vali kardeşimiz bu makama layık görüldü. Başaracağına inanıyorum. Aynı hizmet bayrağını bizden aldı, devletimizin, milletimizin huzuru için canla başla çalışacak.

'DUA YAPARAK SÖZÜ BIRAKMAK İSTİYORUM'

İyi günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Aynı zamanda teşkilatımızın bütün neferlerinde büyük bir uyum gösterdik. Kul hakkına girmemek konusunda gayret gösterdik. Her başlangıcın bir sonu var. Buraya ilk geldiğimde ettiğim duayı yaparak sözü bırakmak istiyorum. 'Ya Rabbi, bize nasip ettin burayı. Şükrediyorum. Zamanı geldiğinde yüz akıyla teslim etmeyi bana nasip et.' Nasip etti şükürler olsun."

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

Görevi devralan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise törende şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü yayınlanan kararnameyle ben de İçişleri Bakanlığı görevini sayın bakanımızdan devralıyorum. Sayın Bakanımız zamanında da güzel hizmetler oldu. Özellikle kişilere karşı, mal varlıklarına karşı, bilişim yoluyla yapılan suçlarda büyük mesafeler katettik. Bugünleri gösterdiği için Allah'a şükrediyorum. Bu Rabbimin bir lütfu.

"ZOR BİR GÖREV ÜSTLENDİĞİMİ BİLİYORUM"

Sayın bakanımıza yaptığı değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim kendisinden. Bundan sonra da kendisine hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. İnşallah Allah yardımcım olur. Bütün herkese teşekkür ediyorum."

