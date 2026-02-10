Dün sosyal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle savcılık talimatıyla ifadeye çağrılıp, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, yeniden ifadeye çağırıldı.

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine dün akşam saatlerinde adliyeye gitmişti.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede,

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMİŞTİ

Savcılıkta ifadesi alınan Dede, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede ikinci kez ifadeye çağrıldı

“ÖZÜR DİLİYORUM”

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Dede şunları söylemişti:

4 Nisan 2024 tarihinde burada hep beraber mazbata aldık, bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.

Dede, "Olayla ilgili bir mesaj paylaşacağım. Kimse sahipsiz değildir. Görele sahipsiz değildir. Bunu da kulaklarını açarak herkes duysun." ifadelerini kullanmıştı.

Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede ikinci kez ifadeye çağrıldı

Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede ikinci kez ifadeye çağrıldı

YENİDEN İFADEYE ÇAĞIRILDI

Sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yeniden ifadeye çağırıldı.

